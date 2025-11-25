Россия стала лидером по поставкам продуктов питания в Грузию

Грузия закупила продуктов питания у РФ на 400 млн лари. Россия стала лидером по поставкам продуктов в республику.
РФ стала лидером по поставкам продуктов питания и напитков в Грузию, информирует "Сакстат".
Согласно данным статистической службы, на долю России приходится 23% от общего объема импорта. Общая стоимость поставок составила почти 400 млн лари (около $148 млн).
На втором месте в списке поставщиков оказалась Турция. Стоимость поставок из Турции составила 190 млн лари ($70 млн).
Всего Грузия импортировала продуктов питания на сумму в 1,721 млрд лари ($637 млн). Республика последовательно наращивает объемы импорта продуктов. Например, за прошлый год Грузия импортировала продуктов на 1,438 млрд лари, в 2023 году стоимость поставок составила 1,317 млрд лари.