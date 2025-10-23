Всемирный банк: за 5 лет Грузия продемонстрировала рост и устойчивость

Представители Всемирного банка назвали условия для развития экономики Грузии и ее перспективы.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс обозначила три условия развития грузинской экономики: инвестиции, развитие технологий и внедрение инноваций. Такое заявление она сделала в ходе проведения форума "Грузия – рост к высоким доходам" в Тбилиси.

Также, по ее словам, за период последних пяти лет Грузия пережила значительный рост и была достаточно устойчива к различным потрясениям.

Тем не менее, существуют некоторые проблемы, поэтому государству предстоит решать их, в первую очередь, путем создания большего количества рабочих мест, добавила Роланд Прайс.