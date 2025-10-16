Вестник Кавказа

Экономика Грузии достигла беспрецедентных темпов роста - Папуашвили

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал экономический рост страны беспрецедентным. С таким заявлением он выступил на официальной церемонии открытия "Тбилисского финансового саммита".

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что средний экономический рост страны за последние четыре года достиг почти 10%. На официальной церемонии открытия "Тбилисского финансового саммита" прозвучали и другие заявления председателя парламента.

Папуашвили отметил особый потенциал "Среднего коридора" и сообщил, что за последние несколько лет объемы грузоперевозок по этой магистрали через Грузию значительно увеличились. Спикер парламента подчеркнул важность дальнейшего развития инфраструктуры "Среднего коридора".

Папуашвили добавил, что данные статистики говорят о высоком стратегическом статусе Грузии и ее роли для развития экономик стран Азии и Европы.

"Тбилисский финансовый саммит" стартовал 23 октября в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути". Торжественная церемония открытия форума прошла 22 октября.

