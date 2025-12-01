Стали известны главные туристические регионы России в 2025 году

В тройку главных туристических регионов РФ в этом году вошел Краснодарский край. Возглавила рейтинг Москва.

Названы самые популярные среди туристов регионы России в 2025 году, исследование провели на платформе "Сбераналитика".

Первое место рейтинга заняла Москва, на которую пришлось 14,4% всех туристических поездок по России в этом году. На втором месте Подмосковье – 13,7%, на третьем Краснодарский край – 6,6%.

При этом лидерам по приросту туристического потока в этом году стали другие регионы:

Севастополь – плюс 84% турпотока,

Магаданская область – плюс 50,4%,

Крым – 46,6%.

"В 2025 году россияне стали активнее путешествовать по стране. За 11 месяцев года они совершили 164 млн поездок по России - на 7,5% больше, чем за тот же период 2024 года. Если в прошлом году жители нашей страны осенью путешествовали реже, то в 2025 году турпоток выровнялся по сезонам"

– исследование