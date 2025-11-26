Краснодарский край представили на туристической выставке в Дохе

В столице Катара представили туристический потенциал десяти российских регионов, в число которых попали и курорты Краснодарского края – у туристов из стран Персидского залива теперь есть возможность отдохнуть в Сочи.

Столица Катара город Доха приняла международную выставку Qatar Travel Mart, на которой были представлены последние тенденции в области туризма, бизнеса, культуры и досуга, в том числе и стенд национального туристического бренда Discover Russia, объединивший 10 российских регионов и 14 компаний-партнеров.

Особый интерес посетителей вызвал, согласно данным пресс-службы администрации Краснодарского края, туристический потенциал Кубани.

"Туризм – одно из ключевых направлений сотрудничества с арабскими странами. Турпоток из стран Персидского залива в Краснодарский край стабильно растет, и представители отрасли региона наладили партнерские отношения для дальнейшего продвижения курортов края на ближневосточном рынке"

– заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова

Представители Краснодарского края специально адаптировали и презентовали новые инициативы и турпродукты региона для стран Персидского залива, а также провели переговоры с представителями компаний и органов власти Катара по взаимному продвижению турпродуктов. Особый упор был сделан на то, что туристам из этого региона стали доступны прямые перелеты из арабского лета в русскую зиму - в уходящем 2025 году аэропорт Сочи уже принял рейсы шести новых перевозчиков, в том числе из ОАЭ, Кувейта и Египта, сообщает "АиФ-Юг".