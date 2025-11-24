Сочи и Грозный вошли в пятерку городов РФ по качеству жизни

Два города СКФО вошли в пятерку городов РФ по качеству жизни. Рейтинг был составлен экспертами Финансового университета.

Аналитики Финансового университета представили рейтинг городов России по качеству жизни. В пятерку лучших вошли два города СКФО – Сочи и Грозный.

Столица Чечни набрала 71,4 балла, которые позволили Грозному занять третье место в рейтинге. Сочи с 70,9 баллов расположился на четвертой позиции. Шестое место в списке занял Владикавказ (67,3 балла), который за год улучшил позиции на один пункт.

Эксперты анализировали множество критериев: от уровня зарплат до цен на недвижимость. Также оценивалось удовлетворенность жителей города теми или иными сторонами городской жизни.

Лидером рейтинга стала Москва. За столицей РФ расположился Севастополь. 19 место заняла Махачкала.