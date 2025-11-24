Вестник Кавказа

Сочи и Грозный вошли в пятерку городов РФ по качеству жизни

Ресторан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Два города СКФО вошли в пятерку городов РФ по качеству жизни. Рейтинг был составлен экспертами Финансового университета.

Аналитики Финансового университета представили рейтинг городов России по качеству жизни. В пятерку лучших вошли два города СКФО – Сочи и Грозный. 

Столица Чечни набрала 71,4 балла, которые позволили Грозному занять третье место в рейтинге. Сочи с 70,9 баллов расположился на четвертой позиции. Шестое место в списке занял Владикавказ (67,3 балла), который за год улучшил позиции на один пункт. 

Эксперты анализировали множество критериев: от уровня зарплат до цен на недвижимость. Также оценивалось удовлетворенность жителей города теми или иными сторонами городской жизни. 

Лидером рейтинга стала Москва. За столицей РФ расположился Севастополь. 19 место заняла Махачкала.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.