Нападение на полицейский участок совершено на западе Ирана

Протестующие атаковали в западной части Ирана полицейский участок. В результате инцидента погибло несколько человек.

В Иране группа протестующих совершила нападение на полицейский участок. Об этом пишет 4 января местная пресса.

Инцидент случился в городе Меликшах провинции Илам.

По данным агентства Mehr, между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошло вооруженное столкновение, в ходе которого погибло три человека – двое протестующих и один полицейский.

Еще несколько человек были ранены.

Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей государственной политики.