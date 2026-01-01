Нападение на полицейский участок совершено на западе Ирана

Протестующие атаковали в западной части Ирана полицейский участок. В результате инцидента погибло несколько человек.
В Иране группа протестующих совершила нападение на полицейский участок. Об этом пишет 4 января местная пресса.
Инцидент случился в городе Меликшах провинции Илам.
По данным агентства Mehr, между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошло вооруженное столкновение, в ходе которого погибло три человека – двое протестующих и один полицейский.
Еще несколько человек были ранены.
Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей государственной политики.