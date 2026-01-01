Вестник Кавказа

Нападение на полицейский участок совершено на западе Ирана

Нападение на полицейский участок совершено на западе Ирана
Протестующие атаковали в западной части Ирана полицейский участок. В результате инцидента погибло несколько человек.

В Иране группа протестующих совершила нападение на полицейский участок. Об этом пишет 4 января местная пресса.

Инцидент случился в городе Меликшах провинции Илам.

По данным агентства Mehr, между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов произошло вооруженное столкновение, в ходе которого погибло три человека – двое протестующих и один полицейский.

Еще несколько человек были ранены.

Напомним, протесты в Иране начались в конце декабря на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей государственной политики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.