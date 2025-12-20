В Турции прошли рейды по изъятию нелегального оружия

Турецкие правоохранители за последнее время провели масштабные операции по борьбе с контрабандой оружия, заполонившего страну – в их ходе были изъяты сотни пистолетов и автоматов и задержаны более 200 человек.

Турецкие полицейские за последние две недели провели ряд крупномасштабных операций по борьбе с контрабандой оружия, сообщил в одной из соцсетей министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Акции правоохранителей охватили 14 провинций страны, включая Стамбул, и проходили последние две недели. Полицейские изъяли у населения 398 боевых пистолетов, 32 автомата и 175 дробовиков. Всего в ходе операций были задержаны 202 человека, подозреваемых в причастности к контрабанде, передает Trend.

Также правоохранители прекратили работу четырех оружейных мастерских, занимавшихся незаконным производством и переделкой оружия, добавил министр.