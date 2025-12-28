Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии проведут ремонт дорог к трем селам

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР в этом году планируется провести капитальный ремонт дорог, ведущих к трем селам. Реконструкция улучшит местную инфраструктуру.

В 2026 году в Кабардино-Балкарии отремонтируют подъездные дороги к трем селам, информирует Минтранс республики.

"В 2026 году будут капитально отремонтированы подъезды к селениям Старый Черек, Черная речка - Благовещенка (подъезд к хутору Ново-Осетинский, Благовещенка). Общая протяженность этих объектов составит порядка 11 км"

– Минтранс КБР

Работы будут реализованы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В минувшем году по нацпроекту в КБР был проведен ремонт подъездов к семи населенным пунктам, передает ТАСС.

