В Кабардино-Балкарии проведут ремонт дорог к трем селам

В КБР в этом году планируется провести капитальный ремонт дорог, ведущих к трем селам. Реконструкция улучшит местную инфраструктуру.
В 2026 году в Кабардино-Балкарии отремонтируют подъездные дороги к трем селам, информирует Минтранс республики.
"В 2026 году будут капитально отремонтированы подъезды к селениям Старый Черек, Черная речка - Благовещенка (подъезд к хутору Ново-Осетинский, Благовещенка). Общая протяженность этих объектов составит порядка 11 км"
– Минтранс КБР
Работы будут реализованы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В минувшем году по нацпроекту в КБР был проведен ремонт подъездов к семи населенным пунктам, передает ТАСС.