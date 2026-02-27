На Кавказе разработали многоразовый фильтр для очистки воды

Работа ученых Кабардино-Балкарского государственного университета увенчалась успехом – им удалось создать многоразовый мембранный фильтр для очистки воды от механических примесей, бактерий и вирусов.

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук разработали принципиально новый материал, способный многократно использоваться в системах очистки воды, сообщили в вузе.

Он не только очищает воду от механических загрязнений, вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности, но и, в отличие от других мембран, подходит для многократного применения, поскольку легко очищается паром, пишет Polymers, передает РИА Новости.

"Сейчас на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке, поэтому их дорогостоящие элементы используются один раз или подвергаются обработке агрессивными химическими веществами"

- ведущий научный сотрудник КБГУ Илья Борисов

Новая мембрана на основе полифениленсульфона ставит надежный щит не только против вирусов и бактерий, но и для более мелких фракций продуктов их жизнедеятельности. Такая технология особенно востребована в регионах, где не хватает чистой питьевой воды, где нет крупных промышленных очистных сооружений, пояснил ученый.

Ученые двух вузов создали методику синтеза таких мембран, что позволит при необходимости эффективно фильтровать большие объемы воды, добавил Илья Борисов.