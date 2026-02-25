Путин высоко оценил успехи в развитии Крыма

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, в ходе которого отметил высокие темпы развития Крыма за последние 12 лет.

На развитие Крыма и Севастополя было направлено порядка 1,3 трлн рублей с 2014 года, отметил глава России Владимир Путин в ходе проведения правительственного совещания по случаю 12 годовщины воссоединения регионов с РФ.

Он подчеркнул, что в области решения социально-экономических вопросов регионы показали очень высокие результаты за прошедший период.

По словам президента, в настоящее время также стоит уделять пристальное внимание развитию полуострова для укрепления его экономического потенциала.

"Цели по развитию Крыма, Севастополя являются одной из важных частей стратегических планов развития страны в целом"

– Владимир Путин

В ходе совещания с докладом развитии полуострова с 2014 года выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. В частности, он отметил, что туристический поток Крыма увеличился вдвое и составил 7,4 млн человек в 2025 году.

Также президент РФ поблагодарил всех тех, кто учатвовал и продолжает принимать участие в в восстановлении регионов.

По его словам, в настоящее время на полуострове работает свободная экономическая зона, в ней зарегистрировано более 1,6 тыс резидентов.

"В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы"

– Владимир Путин