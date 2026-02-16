В Кабардино-Балкарии пройдет месячник по санитарной уборке

В последних числах марта в Кабардино-Балкарии (КБР) стартует большая акция по санитарной очистке региона от мусора, накопившегося за долгие месяцы зимы – она будет носить название "Чистая республика" и продлится месяц, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"С 29 марта стартует ежегодный месячник по санитарной уборке, благоустройству и озеленению общественных территорий. Проект будет иметь название "Чистая республика". К 1 мая все работы должны быть завершены"

- Казбек Коков

Еще один важный момент – в рамках акции пройдет дополнительное озеленение столицы: в ходе субботников на ее улицах и в зоне важных социальных объектов будет высажено более тысячи деревьев, которые украсят набережную реки Нальчик, стадион "Спартак" и новый сквер больничного городка, анонсировал акцию глава региона, передает ТАСС.

В месячнике примут участие коллективы республиканских и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также общественные объединения, добавил Казбек Коков.