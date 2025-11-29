Казахстан нарастит разведку урановых месторождений

"Казатомпром" усилит геологоразведку собственных месторождений урана, направив на поиски ценного сырья до 177 миллионов долларов до 2030 года, а также выведет свою продукцию на новые рынки сбыта.

Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром", крупнейший в мире производитель природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз, направит на геологоразведку перспективных месторождений стратегического металл до 85 млрд тенге ($177 млн) до 2030 года, сообщил на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым ее глава Меиржан Юсупов, передает Акорда.

"Сформирован портфель из шести новых перспективных урановых участков общей площадью более 1 тыс кв км, а общий объем инвестиций в геологоразведку до 2030 года планируется на уровне 75-85 млрд тенге"

- Меиржан Юсупов

Также до 2034 года компания планирует выйти на новые рынки сбыта: уже подписаны контракты на поставку урана с европейскими энергокомпаниями AxpoPower AG (Швейцария) и ČEZ Group (Чехия), а также с японской Kansai Electric Power Co., Inc. На очереди - заключение долгосрочного контракта на поставку концентратов природного урана в Индию, - подчеркнули в Аккорде, передает Sputnik Казахстан.

В минувшем 2025 году холдинг произвел 25,8 тыс т урана, объем продаж которого вырос на 11%, до 18,5 тыс т.

Также "Казатомпром" с 2018 года стал по-настоящему публичной компанией, рыночная капитализация которой за это время выросла более чем в 7 раз, отметил Юсупов.

Напомним, "Казатомпром" ведет добычу урана только на территории Казахстана и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана 295 тыс т. Компания имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.