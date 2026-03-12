Турпоток иностранцев в Россию вырос на 36% за январь

Глава министерства экономического развития России Максим Решетников заявил о росте количества иностранных гостей на 36% по итогам января. Руководитель ведомства озвучил эти данные на заседании коллегии министерства, сославшись на свежую статистику Росстата.

"Свежие данные Росстата говорят, что у нас только за январь этого года число иностранных гостей, размещенных в КСР (коллективных средствах размещения), выросло на 36% к январю прошлого года"

– Максим Решетников

Показатели за прошлый год также продемонстрировали рост на 12%. Количество зарубежных посетителей достигло 5 млн человек. Общий объем туристических поездок по стране в текущем году может составить 94 млн.

Руководитель министерства напомнил о принятии важных решений для повышения прозрачности туристической отрасли. Реформа классификации гостиниц стала одним из главных шагов. Сейчас эксперты готовят отдельный законопроект о гостевых домах. Этот документ даст регионам право самостоятельно решать вопросы введения нового регулирования.

Понятие туристического продукта для внутреннего рынка также обновилось. Специалисты сейчас разрабатывают механизмы привлечения средств граждан для создания новых отелей. Министр отдельно подчеркнул давнюю необходимость реформирования финансовых гарантий для выездного туризма. Ситуация на Ближнем Востоке, по словам главы ведомства, лишь подтверждает актуальность этого решения.