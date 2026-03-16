Ильхам Алиев направил соболезнования премьеру Грузии в связи с кончиной Илии II

Президент Азербайджан направил соболезнования премьеру Грузии в связи со смертью патриарха ГПЦ Илии II. Предстоятель ГПЦ ушел из жизни вчера вечером.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования председателю правительства Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной католикос-патриарха Илии II. Президент АР назвал предстоятеля ГПЦ выдающимся религиозным деятелем, кончина которого была воспринята с глубокой скорбью.
"Разделяя скорбь в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Грузии и Грузинской православной церкви"
– Ильхам Алиев
Президент Азербайджана также отметил значительный вклад Илии II в укрепление отношений между Баку и Тбилиси. По словам Ильхама Алиева, предстоятель ГПЦ развивал содействовал развитию межрелигиозного диалога.