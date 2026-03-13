Махачкалинское "Динамо" вылетело из Кубка России по футболу

Махачкалинское "Динамо" вылетело из Кубка России по футболу
ФК "Динамо встречалось сегодня с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках Кубка России по футболу. Судьбу матча решил мяч, забитый с одиннадцатиметрового.

В Санкт-Петербурге только что завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо".

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил нападающий "Зенита" Джон Дуран.

Таким образом, махачкалинское "Динамо" покидает Кубок России, во втором этапе 1/2 финала Пути регионов сыграет "Зенит". Его соперником будет ЦСКА, вылетевший накануне из Пути РПЛ.

