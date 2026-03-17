КСИР ударил по базам США в странах Ближнего Востока

В иранском Корпусе стражей исламской революции минувшей ночью сообщили об ударе ракетами и БПЛА по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) минувшей ночью нанесли мощные удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление корпуса.

"ВМС КСИР успешно нанесли удары по важным объектам на базах "Минхад" и "Аль-Дафра" (ОАЭ), вертолетной базе "Аль-Адаири" (Кувейт), используемой американскими войсками, и базе "Мина Салман" (Бахрейн), где находится штаб Пятого флота США"

- КСИР

Известно, что на базе "Минхад" поражены командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования, на базе "Аль-Дафра" - топливные резервуары и радары раннего предупреждения, на базе "Аль-Адаири" - радары раннего предупреждения и центральная стояночная площадка для авиации, на базе "Мина Салман" - штаб Пятого флота США, передает РИА Новости.

На Западе запаниковали, узнав масштаб нового удара Ирана, предположив, что конфликт приведет к развалу империи Запада, в результате чего США придется уйти с Ближнего Востока.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.