Конфликт на Ближнем Востоке угрожает Сирии – Небензя

Постпред РФ при ООН предупредил о том, что эскалация конфликта в регионе Ближнего Востока представляет большую угрозу для суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Военное столкновение в ближневосточном регионе становится все более масштабной, что может серьезно угрожать суверенитету Сирии, такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе Организации.

Он отметил, что особую важность представляет ситуация на границе Сирии с Ливаном.

"Конфронтация США и Израиля с Ираном затягивает все больше государств региона, включая Сирию. Особое опасение вызывает напряженная ситуация в сирийско-ливанском приграничье, куда на фоне противостояния Хезболлы и Израиля правительством Сирии переброшены дополнительные подразделения для охраны границы"

– Василий Небензя

Как подчеркнул постпред РФ, странам региона необходимо проявить максимальную сдержанность во избежание еще большей войны.

Особое внимание Небензя уделил попыткам вмешательства во внутренние сирийские дела, якобы во имя защиты национальных и религиозных меньшинств, в том числе друзов.

"Обращаемся к Западному Иерусалиму с настоятельным призывом отказаться от планов по ослаблению сирийской государственности, вывести свои войска с территории САР и вернуться к добросовестным переговорам с Дамаском"

– Василий Небензя