Гибель Лариджани не нарушила работу властей Ирана – МИД

Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани фактически не повлияла на работу государственной системы Ирана, у которой крепкая политическая структура, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Политическая система в Иране - это очень крепкая структура… Система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое. Если убьют министра иностранных дел, в конечном счете кто-то займет его место"
- Аббас Аракчи
Напомним, ранее мы писали о том, что в Иране погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, это произошло в ночь на вторник, сообщили в секретариате совета. Вместе с Лариджани погиб его сын. Они стали жертвами атаки истребителей США и Израиля.
Ранее о ликвидации Лариджани сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, заявивший: это произошло в ночь с 16 на 17 марта.