Гибель Лариджани не нарушила работу властей Ирана – МИД

Государственная система Ирана продолжает работать в нормальном режиме после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани фактически не повлияла на работу государственной системы Ирана, у которой крепкая политическая структура, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Политическая система в Иране - это очень крепкая структура… Система продолжила работать, и немедленно была найдена замена. Если убьют кого-то другого, произойдет то же самое. Если убьют министра иностранных дел, в конечном счете кто-то займет его место"

- Аббас Аракчи

Напомним, ранее мы писали о том, что в Иране погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, это произошло в ночь на вторник, сообщили в секретариате совета. Вместе с Лариджани погиб его сын. Они стали жертвами атаки истребителей США и Израиля.

Ранее о ликвидации Лариджани сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, заявивший: это произошло в ночь с 16 на 17 марта.

