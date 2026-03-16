Вестник Кавказа

Гибель Лариджани подтвердили в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сообщили о гибели Али Лариджани. Согласно предварительным данным, это произошло в ночь на вторник.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате ударов Израиля. Об этом пишут иранские СМИ со ссылкой на секретариат совета.

"Я, раб Божий, воссоединился с Богом"

– офис секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ

Согласно информации, вместе с Лариджани погиб его сын. Они стали жертвами атаки истребителей Соединенных Штатов и Израиля.

Ранее о ликвидации Лариджани сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это произошло в ночь с 16 на 17 марта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.