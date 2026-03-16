Гибель Лариджани подтвердили в Иране

В Иране сообщили о гибели Али Лариджани. Согласно предварительным данным, это произошло в ночь на вторник.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате ударов Израиля. Об этом пишут иранские СМИ со ссылкой на секретариат совета.
"Я, раб Божий, воссоединился с Богом"
– офис секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ
Согласно информации, вместе с Лариджани погиб его сын. Они стали жертвами атаки истребителей Соединенных Штатов и Израиля.
Ранее о ликвидации Лариджани сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это произошло в ночь с 16 на 17 марта.