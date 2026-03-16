Лариджани и Сулеймани будут похоронены в среду в Тегеране

Сегодня Иран простится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, он будет похоронен в Тегеране.
Также, по данным иранских СМИ, в среду похоронят командира добровольческих сил "Басидж" Голамреза Сулеймани. Кроме того, будет похоронена часть моряков корабля IRIS Dena, который 4 марта был потоплен американскими военными в Индийском океане неподалеку от Шри-Ланки.
Сообщается, что похороны Лариджани и Сулеймани состоятся этим утром в центре Тегерана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в связи со смертью Лариджани выразил "глубокую скорбь и сожаление".
"Я не видел от него ничего, кроме доброжелательности, проницательности, товарищества и дальновидности. (...) Несомненно, очень трудно компенсировать эту потерю"
– президент Ирана