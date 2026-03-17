Аракчи рассказал о состоянии Моджтабы Хаменеи

Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил незначительные травмы. Решение о формате и времени обращения Хаменеи примет самостоятельно, отметил Аракчи.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи поведал о состоянии верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который занял пост после гибели своего отца Али Хаменеи. По словам Аракчи, Хаменеи получил незначительные травмы, здоровью лидера страны ничего не угрожает.

"Когда и как он будет обращаться к народу — в заявлении или лично — решение принимает он. По информации, которая есть у меня, а она точно достоверная, он в полном здравии"

– Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана также призвал дождаться официальных заявлений Хаменеи по ядерной программе ИРИ.

Ранее представитель дипведомства Эсмаил Багаи сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил ранения, при этом не раскрыв подробностей случившегося.