Армения ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве ЕАЭС и ОАЭ

В среду, 25 марта, парламент Армении единогласно ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

За принятие документа проголосовали 94 депутата.

Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Его цель – либерализация и упрощение торговли между сторонами, в том числе путем снижения тарифных и нетарифных барьеров, а также поощрения расширения торговли между сторонами. Особое внимание в рамках соглашения будет уделяться взаимодействию между малыми и средними предприятиями.

Ранее сообщалось, что в результате заключения соглашения члены ЕАЭС получат льготные условия доступа почти для 90% товарных позиций.