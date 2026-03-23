ЕС направит в Армению спецгруппу для контроля за выборами

Европейские власти направят в Армению специалистов, которые будут бороться с киберугрозами и манипуляциями перед парламентскими выборами в стране.

Брюссель одобрил отправку в Армению группу быстрого реагирования ЕС, главной задачей которой станет "противодействие гибридным угрозам".

В состав новой группы войдут до 14 человек. По плану еврочиновников, специалисты будут заниматься противодействием киберугрозам, а также манипуляциям с информацией. Спецгруппа начнет работу в конце марта или начале апреля.

По данным СМИ, посланники ЕС также будут содействовать Еревану в вопросах фиксации случаев нелегального спонсирования, а также продвижения информированности граждан.

Итогом работы группы станет создание доклада, который будет направлен в Брюссель для формирования стратегии в отношении Еревана.