Бухарскую область Узбекистана потрясло ночное землетрясение

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Узбекистане произошло землетрясение – подземные толчки силой почти четыре балла почувствовали на себе жители Пешкунского района Бухарской области.

В Узбекистане минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщили в МЧС страны.

Сейсмологический центр страны зафиксировал подземные толчки в 04:24 по местному времени, эпицентр землетрясения располагался в Пешкунском районе Бухарской области, а его очаг находился на глубине 15 км, передает Trend.

В самом Пешкунском районе сила толчков составила около 3 баллов, на поверхности они почти не ощущались.

Никаких разрушений землетрясение не вызвало, обошлось и без пострадавших, отметили сейсмологи.

Вам может быть интересно

