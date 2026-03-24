Бухарскую область Узбекистана потрясло ночное землетрясение

В Узбекистане минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщили в МЧС страны.

Сейсмологический центр страны зафиксировал подземные толчки в 04:24 по местному времени, эпицентр землетрясения располагался в Пешкунском районе Бухарской области, а его очаг находился на глубине 15 км, передает Trend.

В самом Пешкунском районе сила толчков составила около 3 баллов, на поверхности они почти не ощущались.

Никаких разрушений землетрясение не вызвало, обошлось и без пострадавших, отметили сейсмологи.