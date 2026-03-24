Тегеран рассчитывает на усилия посредников в переговорах с США

Иран рассчитывает, что усилия посредников создадут возможность для завершения войны с США.

Власти Ирана рассчитывают, что усилия стран-посредников приведут к успешному продвижению переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном и достижению мира, рассказал диппредставитель ИРИ в Пакистане Амири Могадам.

По словам посла, посреднические усилия третьих стран направлены на создание условий для диалога между США и Ираном.

"Конечно, очевидно, что дружественные страны всегда заняты консультациями с обеими сторонами, чтобы положить конец этой узурпаторской агрессии. Однако усилия этих стран нельзя назвать переговорами между Ираном и Соединенными Штатами. Это скорее попытка создать основу для диалога между Тегераном и Вашингтоном"

– Амири Могадам

Как ранее заявил Вашингтон, США и Иран контактировали по вопросу прекращения войны через посредников, в том числе Пакистан. Однако Иран отрицает контакты между сторонами.