В Узбекистане начали заливать фундамент реактора будущей АЭС

Узбекистанские строители сегодня в Джизакской области страны начали заливку основания под здание реактора будущей АЭС – старт церемонии был дан после подписания важных стратегического сотрудничества России и Узбекистана.

Сегодня, 24 марта 2026 года, в Ташкенте и на строительной площадке будущей АЭС в Фаришском районе Джизакской области прошли торжественные мероприятия, посвященные подписанию важных документов стратегического сотрудничества России и Узбекистана и был дан официальный старт первым бетонным работам по заливке фундамента под реактор будущей атомной электростанции (АЭС), говорится в официальном сообщении Агентства по атомной энергии ("Узатом") при Кабмине страны.

Глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали Дорожную карту долгосрочного сотрудничества в атомной сфере и смежных отраслях, а также Соглашение к контракту по сооружению интегрированной атомной электростанции.

Дорожная карта охватывает ключевые направления взаимодействия на всех этапах строительства АЭС, подготовку высококвалифицированных кадров, создание инфраструктуры будущего города атомщиков и комплексное развитие отрасли, и другие сопутствующие проекты. Подписание Дорожной карты подтверждает комплексный характер сотрудничества двух стран в области атомной энергии, говорится в сообщении ведомства.

Параллельно с этим на строительной площадке АЭС в Фаришском районе Джизакской области прошла церемония старта первых бетонных работ в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н, отмашку строителям дали глава Дирекции по строительству АЭС в Узбекистане Абдижамил Калмуратов и директор проекта АО "Атомстройэкспорт" Павел Безруков.

Под фундамент реакторного здания будет залито около 900 кубометров бетона, которое обеспечит ему надежное основание, обеспеченное необходимой гидроизоляцией и заземлением. Завершить процесс планируется уже в апреле текущего года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ход строительства первой в Узбекистане АЭС во второй половине года проверят инспекторы МАГАТЭ, которые также изучат общее состояние атомной отрасли в стране.

В рамках визита сотрудников МАГАТЭ запланировано посещение ими строительной площадки объекта, а также изучение состояния ядерной отрасли страны на предмет соответствия международным стандартам.