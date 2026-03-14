Стратегические проекты Узбекистана будет контролировать Промышленный совет

В скором времени в Узбекистане заработает Промышленный совет, в обязанности которого будет входить контроль над стратегическими проектами страны – такое распоряжение дал глава страны Шавкат Мирзиеев.

Системный контроль над всеми стратегическими проектами Узбекистана на общую сумму в $22 млрд возьмет на себя Промышленный совет под председательством главы государства, сообщил сегодня в ходе визита на Алмалыкский горно-металлургический комбинат президент страны Шавкат Мирзиеев.

Этого требует стратегический курс на ускорение отрасли: стремительный рост сфер IT, искусственного интеллекта и "зеленой" энергетики резко повысил ценность меди, урана, лития и вольфрама"

Ожидается, что к 2030 году Узбекистан выйдет на добычу золота 175 т, меди - 500 тыс т, урана – 15 тыс т, а серебра - 500 т, что позволит стране освоить инвестиции в $2,2 млрд, передает Podrobno.uz.

Как пояснил глава государства, такой стратегический курс продиктован глобальным технологическим переходом к "зеленой" энергетике, который резко повысил ценность меди, урана, лития и вольфрама. Это требует у страны достичь качественно новых объемов производства.

Помимо этого, Промышленный совет будет ежемесячно контролировать снижение себестоимости продукции, сокращение энергопотребления и внедрение цифровых решений, используя в этих целях импортозамещение: это касается добычи угля и развития производства металлов с высокой добавленной стоимостью - селен, теллур и изделия порошковой металлургии, отметил глава государства.

Это потребует привлечения 38 тыс специалистов, для чего в стране пройдет реформа профильного образования. Промышленный совет свяжет между собой государство, науку и бизнес, которые заработают в соответствии с международными стандартами, добавил Мирзиеев.