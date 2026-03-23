Завершился вывоз российских туристов из третьих стран – РСТ

Российские туроператоры завершили вывоз туристов, которые застряли в третьих странах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и частичной отменой рейсов.

Вывоз российских туристов из третьих стран, которые должны были возвращаться домой через страны Ближнего Востока завершен, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Еще на прошлой неделе вывезли всех туристов, застрявших в третьих странах из-за отмены рейсов арабских перевозчиков. Также у нас есть туристы, которые отправились в Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Бали на рейсах арабских авиакомпаний"

– компания "Интурист"

В туркомпании "Арт-тур" также подтвердили вывоз всех туристов из третьих стран, в том числе со Шри-Ланки. Вернулись домой и клиенты компании "Русский Экспресс".