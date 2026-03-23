МИД Катара: арабские страны найдут выход из текущего кризиса

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что страны Персидского залива преодолеют последствия военной эскалации и сохранят диалог с Тегераном.

Катар вместе с другими арабскими странами региона сможет преодолеть текущий кризис и найти способы дальнейшего сосуществования с Ираном, заявил официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Дипломат подчеркнул, что странам Персидского залива предстоит найти пути для дальнейшего взаимодействия с Ираном как с соседом, несмотря на текущий кризис.

Аль-Ансари признал, что регион переживает очень трудный период. По его словам, катарские власти отчетливо видят тяжелые последствия нынешнего кризиса для национальной экономики и повседневной жизни граждан, поэтому относятся к ситуации со всей серьезностью.

При этом он напомнил, что соседство с девяностомиллионным населением Ирана является неизменным фактором, и выразил уверенность в том, что страны залива обязательно найдут выход из сложившегося положения.

"Это очень трудный момент, но мы найдем выход из него"

- Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. КСИР Ирана заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.