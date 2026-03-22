Экспорт сахара из Азербайджана вырос в 4,4 раза

Азербайджан в начале 2026 года в несколько раз увеличил поставки сахара в другие страны. Доходы от экспорта сахара за два месяца достигли $13,5 млн.

В январе-феврале 2026 года Азербайджан направил на экспорт в 4,4 раза больше сахара, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за два месяца в другие страны было продано 20,3 тыс т сахара, что на 15,7 тыс т больше, чем годом ранее (рост в 4,4 раза). В денежном выражении экспорт вырос в 4,3 раза – на $10,4 млн, до $13,5 млн.

Отмечается, что экспорт сахара составил 0,37% от общего объема экспорта Азербайджана в указанный период и 2,33% от экспорта несырьевого сектора.

В начале текущего года в Азербайджане также возросло производства сахара – на 33,5%, было произведено 44,2 тыс т сахара и сахарного песка за два месяца.