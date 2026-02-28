Махачкала примет боксерский турнир мирового уровня

Уже в первой декаде мая в столице Дагестана пройдет крупный международный турнир по боксу, в котором примут участие звезды мировой величины и дагестанские именитые боксеры.

В мае в столице Дагестана Махачкале соберутся любители профессионального бокса мирового уровня – 10 мая здесь пройдет крупный международный турнир, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

"Соревнования примет стадион "Труд", а их участниками станут ведущие дагестанские боксеры. Среди них - чемпионы мира Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев и Джамбулат Бижамов. Их соперниками станут зарубежные спортсмены, в том числе двукратный олимпийский чемпион Хулио Сесар ла Крус Пераса"

- Минспорта Дагестана

Только мужским профессиональным боксом турнир не ограничится - в рамках вечера пройдут и женские поединки, в одном из которых будет участвовать призер чемпионатов мира, семикратная чемпионка России Саадат Далгатова, передает "АиФ-Дагестан".

Радует и то, что вход на стадион для болельщиков будет свободным, а Минспорта Дагестана окажет организатору, которым выступает промоутерская компания IBA.Pro, всестороннюю поддержку в проведении турнира.

Гендиректор организации Альберт Сиеста уже обсудил все нюансы предстоящего события на встрече с министром спорта Дагестана Сажидом Сажидовым.