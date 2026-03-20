Рост въездного туризма в РФ обеспечили Китай и арабские страны

В прошлом году в России въездной туризм рос быстрее внутреннего. Основной поток иностранных туристов обеспечили Китай и страны Персидского залива.

Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков рассказал о ситуации со въездным туризмом в России в прошлом году.

"У нас при общем росте порядка 4% только по въездному туризму в прошлом году рост составил около 15%. Сказалось, конечно, принятое президентом решение об отмене виз с Китаем, пока оно действует. Мы видим от этого серьезные эффекты"

– Дмитрий Вахруков

Не только Китай стал поставщиком туристов в Россию в 2025 году, также значительно вырос интерес к стране путешественников с Ближнего Востока.

"У нас только по Саудовской Аравии кратный рост поездок - Оман, Катар, Арабские Эмираты, естественно. И вот это два пока (КНР и Ближний Восток – прим.ред.) наших основных драйвера"

– Дмитрий Вахруков

По мнению замминистра, в ближайшие годы Россия может рассчитывать на рост турпотока из Индии.