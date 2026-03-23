Заседание Всемирного экономического форума в Джидде отложено

Организаторы Всемирного экономического форума, который должен был состояться в Джидде, отменили событие на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

Война США и Израиля против Ирана вынудила организаторов Всемирного экономического форума перенести его ближайшее заседание.

Встреча в рамках ВЭФ была запланирована на 22-23 апреля текущего года. Местом ее проведения должна была стать Джидда в Саудовской Аравии.

Событие откладывается из-за резкого обострения ближневосточного конфликта после нападения США и Израиля на Иран – стороны продолжают обмениваться ударами и сейчас.

Уточняется, что организаторы заседания ВЭФ принимали решение при согласовании его с руководством Саудовской Аравии. На какие даты переносится событие, сообщено не было.