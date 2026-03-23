Образование и наука на Ближнем Востоке оказались под угрозой уничтожения - ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО заявили, что из-за военного конфликта на Ближнем Востоке под прямой угрозой оказались сфера образования и научная деятельность в регионе.

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявили, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке провоцирует кризис в образовательной сфере, негативно отражаясь на обучении детей и научных исследованиях.

В пресс-службе ЮНЕСКО пояснили порталу UN News, что из-за проблем с безопасностью в регионе под прямой угрозой оказались дети, студенты, а также весь преподавательский и научный состав.

В организации предупредили, что продолжение конфликта только усугубит кризис в образовании. Это приведет к "усилению изоляции наиболее уязвимых детей и потере учителей", а также к падению доверия общества к системе обучения и нанесет серьезный ущерб научному потенциалу региона.

При этом подчеркивается, что обеспечение безопасности школ и университетов является критически важным шагом для гуманитарной поддержки и долгосрочного мирного урегулирования.

Напомним, по данным иранских властей, из-за авиаударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива в стране пострадали не менее 120 объектов культурного наследия.

В частности, повреждены такие объекты всемирного наследия, как дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе "Персидский сад", мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также часть зданий комплекса в долине Хорремабад.