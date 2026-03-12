ЮНЕСКО отправит специалистов для оценки повреждений культурных объектов Ирана

СМИ сообщают о том, что ЮНЕСКО готова отправить экспертную группу на территорию Ирана для проведения работ по изучению и оценке всех повреждений, нанесенных культурным объектам страны в результате атак США и Израиля.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) организует группу специалистов для оценки состояния объектов всемирного наследия, которые пострадали от ударов США и Израиля, пишет агентство WANA.

Уточняется, что ЮНЕСКО приняла решение после изучения полученной информации о повреждении культурных объектов в результате эскалации конфликта.

Согласно WANA, все работы по оценке состояния объектов культурного наследия ЮНЕСКО будет проводить совместно с иранским правительством и национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в ИРИ.

Напомним, ранее в результате атак со стороны Вашингтона и Тель-Авива на территории Ирана были повреждены некоторые из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе "Персидский сад", мечети Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также часть зданий комплекса в долине Хорремабад.

В ЮНЕСКО заявили, что все из 125 объектов природного или культурного наследия, которые расположены в ближневосточном регионе, сейчас находятся под серьезной угрозой.