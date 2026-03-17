Сочи ожидает спада турпотока на майские праздники

© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в кубанский город-курорт Сочи на время предстоящих майских праздников снизится на 10%, ожидают в туристических агентствах страны. Это связано с регулярными ограничениями в воздушной гавани курорта.

Регулярно вводимые ради безопасности авиавластями курортного Сочи (Краснодарский край) в аэропорту курорта временные ограничения станут катализатором снижения туристического потока в предстоящие майские праздники, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Постоянные операции "Ковер" по временному закрытию аэропорта Сочи колыхнули рынок, - сказал собеседник агентства. - По Сочи мы сейчас видим минус 10% падение турпотока на майские праздничные дни"

- Алексан Мкртчян

В последнее время в воздушной гавани российского города-курорта все чаще вводятся ограничения на прием и выпуск самолетов – наиболее масштабные наблюдались 18-19 марта, сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 марта из-за ограничений на полеты, введенных в воздушной гавани курортного Сочи, в аэропорту скопились пассажиры 30 авиарейсов, которые должны были прилететь в курортный Сочи и покинуть город: они стали заложниками временных ограничений на полеты, введенных в воздушной гавани минувшей ночью.

930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

