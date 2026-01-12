Баку и Ташкент договорились о совместном развитии сельского хозяйства

Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о расширении сотрудничества в аграрной науке и сфере продовольственной безопасности. Документ нацелен на внедрение инноваций в сельское хозяйство обеих республик и развитие сельских территорий.

Директор Аграрного научно-исследовательского центра Азербайджана Рашад Гусейнов и заместитель руководителя Национального центра инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана Ойбек Омонов подписали меморандум о совместных исследованиях в сфере аграрной науки, продовольственной безопасности и развития сельских территорий.

Официальная церемония прошла в рамках международного агробизнес-форума Италия - Центральная Азия (C5) + Азербайджан.

Межведомственный меморандум предусматривает запуск совместных проектов по изучению аграрных технологий и активный обмен научным опытом.

В центре внимания сторон находятся вопросы укрепления продовольственной безопасности, внедрение современных методов селекции и программы по устойчивому развитию сельской местности.

Специалисты Азербайджана и Узбекистана планируют проводить общие обучающие программы, а также внедрять современные цифровые и технологические решения в работу фермерских хозяйств.

Как пояснили представители сторон, такое тесное партнерство поможет сократить путь от лабораторных разработок до их реального применения на полях. Это позволит эффективнее использовать современные подходы для повышения урожайности и устойчивости агроэкосистем.

Напомним, сейчас в Ташкенте проходит масштабный бизнес-форум "Инновации, регенеративное сельское хозяйство, экспорт и цифровизация для устойчивых агроэкосистем", посвященный цифровизации и устойчивому развитию сельского хозяйства. В мероприятии принимают участие делегации из Италии, Азербайджана и всех стран центральноазиатского региона.