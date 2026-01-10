Министры сельского хозяйства Азербайджана и Израиля обсудили перспективы сотрудничества

Баку и Тель-Авив укрепляют сотрудничество в аграрной сфере. Стороны намерены обмениваться опытом и технологиями.

Главы аграрных ведомств Азербайджана и Израиля Меджнун Мамедов и Ави Дихтер провели встречу. Встреча состоялась в рамках визита Мамедова в Израиль.

В рамках встречи Дихтер поблагодарил Баку за поддержку Израиля в сфере продовольственного обеспечения во времена испытаний для еврейского государства. По словам Дихтера, потенциал сотрудничества двух стран в аграрной сфере увеличился.

"Предстоящие переговоры будут способствовать увеличению товарооборота в сельскохозяйственном секторе, передаче современных технологий в области животноводства и семеноводства, расширению сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и программ стажировок, а также увеличению возможностей использования израильского опыта в области ирригации"

– Ави Дихтер

Мамедов отметил, что Баку заинтересован в дальнейшем развитии связей с Израилем по линии аграрного ведомства. По его словам, фундамент партнерства в сельском хозяйстве был заложен в ходе подписания "дорожной карты" и декларации по сотрудничеству. Стороны планируют расширять "дорожную карту".