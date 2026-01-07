Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в конце января

Гидеон Саар посетит Баку. Запланирована встреча с азербайджанским коллегой Байрамовым.
Глава израильской дипломатии Гидеон Саар посетит Азербайджан. Визит запланирован на 26 января, информирует AIA Global.
План визита включает ряд встреч с официальными лицами АР. В частности, планируется встреча с главой дипведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Эта поездка проходит на фоне растущего внимания со стороны западных и израильских аналитиков, которые часто называют Баку вратами в Центральную Азию"
— AIA Global