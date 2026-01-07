Вестник Кавказа

Глава МИД Израиля посетит Азербайджан в конце января

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гидеон Саар посетит Баку. Запланирована встреча с азербайджанским коллегой Байрамовым.

Глава израильской дипломатии Гидеон Саар посетит Азербайджан. Визит запланирован на 26 января, информирует AIA Global. 

План визита включает ряд встреч с официальными лицами АР. В частности, планируется встреча с главой дипведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 

"Эта поездка проходит на фоне растущего внимания со стороны западных и израильских аналитиков, которые часто называют Баку вратами в Центральную Азию"

— AIA Global

