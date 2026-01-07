Объем торговли Азербайджана и США сократился на 9,4%

Торговый оборот Азербайджана и США за прошлый год снизился на 9,4%. Наиболее значительно просел экспорт азербайджанской продукции – в 2,3 раза.

Товарооборот между АР и США сократился за прошлый год на 9,4%. Объем торговли двух стран составил $1 млрд 365 млн, информирует Государственный таможенный комитет.

Экспорт продукции из Азербайджана за прошлый год сократился в 2,3 раза. Поставки продукции составили $56 млн.

Импорт американских товаров упал на 5%, составив $1,3 млрд. Доля американского импорта в общем объеме составила чуть более 6%.

Отметим, что торговый оборот Азербайджана и России за прошлый год составил $4,5 млрд, что на 3% превысило показатели 2024 года.