МИД Ирана опроверг переговоры с США

В настоящее время между Тегераном и Вашингтоном не ведется переговоров, ситуация не изменилась с начала военной агрессии США против Ирана, следует из заявления иранского МИД.
Переговоры между Ираном и США сейчас не проводятся, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи, передает телеканал India Today.
"Нет никаких переговоров между Ираном и США, так же как их не было все эти 25 дней с начала незаконной войны против Ирана"
– Эсмаил Багаи
Он напомнил, что для Тегерана опыт переговоров с Вашингтоном является "катастрофическим".
Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что с иранской стороной ведутся переговоры. В Иране опровергли его слова, но сообщили о получении через посредников предложения Вашингтона.
По данным газеты New York Times, в Тегеране изучают американский план из 15 пунктов по выходу США из конфликта.