МИД Ирана опроверг переговоры с США

В настоящее время между Тегераном и Вашингтоном не ведется переговоров, ситуация не изменилась с начала военной агрессии США против Ирана, следует из заявления иранского МИД.

Переговоры между Ираном и США сейчас не проводятся, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи, передает телеканал India Today.

"Нет никаких переговоров между Ираном и США, так же как их не было все эти 25 дней с начала незаконной войны против Ирана"

– Эсмаил Багаи

Он напомнил, что для Тегерана опыт переговоров с Вашингтоном является "катастрофическим".

Ранее на этой неделе глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что с иранской стороной ведутся переговоры. В Иране опровергли его слова, но сообщили о получении через посредников предложения Вашингтона.

По данным газеты New York Times, в Тегеране изучают американский план из 15 пунктов по выходу США из конфликта.