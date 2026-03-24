В МАГАТЭ назвали предполагаемое место переговоров США и Ирана

Переговоры Соединенных Штатов и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие выходные. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане"
– руководитель организации
Он подчеркнул, что на предстоящей встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ситуация вокруг ядерной программы Исламской Республики.
"Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта. На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана"
– Рафаэль Гросси
Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил организовать ирано-американские переговоры в Исламабаде.