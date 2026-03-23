Вестник Кавказа

Белый дом подтвердил продолжение военной операции против Ирана

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В США сообщили о намерении продолжать операцию против Ирана. В Белом доме отметили, что она не прекратится в ближайшее время.

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана продолжится даже несмотря на появившиеся возможности для дипломатических контактов. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Она отметила, что в настоящее время американский лидер Дональд Трамп и его переговорщики изучают возможность для переговоров.

"По мере того, как президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатических контактов, операция "Эпическая ярость" продолжается для достижения военных целей, обозначенных верховным главнокомандующим и Пентагоном"

– Каролайн Левитт

По данным газеты New York Times, в настоящее время признаков ослабления конфликта нет. Ожидается, что военные действия США и Израиля против Исламской Республики будут продолжаться по меньшей мере еще несколько недель.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
675 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.