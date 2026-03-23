Белый дом подтвердил продолжение военной операции против Ирана

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана продолжится даже несмотря на появившиеся возможности для дипломатических контактов. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.
Она отметила, что в настоящее время американский лидер Дональд Трамп и его переговорщики изучают возможность для переговоров.
"По мере того, как президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатических контактов, операция "Эпическая ярость" продолжается для достижения военных целей, обозначенных верховным главнокомандующим и Пентагоном"
– Каролайн Левитт
По данным газеты New York Times, в настоящее время признаков ослабления конфликта нет. Ожидается, что военные действия США и Израиля против Исламской Республики будут продолжаться по меньшей мере еще несколько недель.