Квоты в вузы Грузии удвоятся в 2028-2029 учебном году
В Грузии решили вдвое увеличить число квот на поступление в вузы страны в 2028-2029 годах. На поступление по квоте смогут рассчитывать более 43 тыс абитуриентов.

Правительство Грузии в два раза увеличит число квот для поступления в высшие учебные заведения в 2028-2029 учебном году.

По квоте в вузы Грузии смогут поступить не 21 574, а 43 148 абитуриентов. Решение властей связано с тем, что в 2028 году школу закончат одновременно ученики 11 и 12 классов – увеличение количества выпускных классов потребовало и увеличения квот на поступление.

Отметим, что в начале 2026 года грузинские власти утвердили программу реформирования образования в стране.

