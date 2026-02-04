Квоты в вузы Грузии удвоятся в 2028-2029 учебном году

В Грузии решили вдвое увеличить число квот на поступление в вузы страны в 2028-2029 годах. На поступление по квоте смогут рассчитывать более 43 тыс абитуриентов.

По квоте в вузы Грузии смогут поступить не 21 574, а 43 148 абитуриентов. Решение властей связано с тем, что в 2028 году школу закончат одновременно ученики 11 и 12 классов – увеличение количества выпускных классов потребовало и увеличения квот на поступление.

Отметим, что в начале 2026 года грузинские власти утвердили программу реформирования образования в стране.