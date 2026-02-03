Школьное образование в Грузии станет трехуровневым

Школьное образование в Грузии перейдет на трехуровневую систему с начальной, базовой и средней школой. Также изменится возраст поступления и порядок выдачи аттестатов.

Парламент Грузии запустил процесс масштабной реформы общего образования. На пленарных заседаниях депутаты начали работу над пакетом поправок к профильному закону.

Реформа предполагает переход на трехуровневую систему, в которую войдут начальное (1-6 классы), базовое (7-9 классы) и среднее (10-11 классы) образование. Также планируется ввести по желанию 12 класс обучения, который станет доступен с 2028 года.

Действующая система предусматривает обязательное 12-летнее обучение и единые государственные стандарты для учебников и программ.

Согласно поправкам, аттестат о базовом среднем образовании школьники будут получать после 10-го класса, а документ о полном общем образовании — по окончании 11-го класса.

Еще одним нововведением станет изменение возраста для поступления в первый класс. Зачисляться смогут дети, которым исполнилось шесть лет на момент до 15 сентября.