Азербайджан и Мексика наметили новые пути в сфере туризма

Глава туристического ведомства Азербайджана провел встречу с послом Мексики. Стороны договорились об обмене визитами и участии в ключевых отраслевых событиях.

В Баку состоялась встреча руководителя туристического ведомства Азербайджана Фуада Нагиева с послом Мексики Марией Викторией Ромеро Кабальеро. Об этом информирует азербайджанское Государственное агентство по туризму.

В ходе встречи посол выразила заинтересованность в организации ознакомительной поездки в Мексику для азербайджанской туристической делегации. Также со стороны Мексики прозвучало приглашение Фуаду Нагиеву принять участие в крупнейшей латиноамериканской выставке Tianguis Turistico Mexico 2026, которая пройдёт в Акапулько с 27 по 30 апреля.

В рамках развития диалога глава Госагентства по туризму также анонсировал встречную инициативу — приглашение в Азербайджан авторитетных мексиканских медиа-персон и инфлюенсеров.

Отдельное внимание в беседе было уделено развитию многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках программ ООН и других глобальных институтов.