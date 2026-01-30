Под давлением США Индия замораживает финансирование иранского порта Чабахар

Власти Индии приостановили инвестиции в иранский порт Чабахар, жизненно важный для торговли в обход Пакистана. Решающим фактором стала угроза санкций от Вашингтона.

Индия исключила финансирование иранского порта Чабахар из госбюджета. На фоне обострения отношений США и Ирана, а также неясности с американскими санкциями, правительство Индии не стало закладывать средства на развитие этого стратегического проекта в бюджет на следующий финансовый год, который начнется в стране 1 апреля.

Инвестируя до $10 млн в год, Индия развивала Чабахар как критически важный транспортный хаб, позволяющий осуществлять торговлю с Афганистаном и Центральной Азией в обход Пакистана. Этот порт на юге Ирана был призван решить проблему отсутствия у Индии сухопутного доступа через соседнее государство.

В сентябре 2025 года США, вводя масштабные санкции против Ирана, сделали для Индии исключение по проекту Чабахара сроком на шесть месяцев. Этот специальный разрешительный режим истекает 26 апреля.

Комментируя угрозу США ввести 25-процентную пошлину для партнеров Ирана, представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил в прошлом месяце, что страна ведет по этому вопросу переговоры с Вашингтоном и прорабатывает возможные варианты действий.

В мае 2024 года Индия закрепила за собой долгосрочные права на управление иранским портом Чабахар, подписав 10-летнее соглашение. Этот шаг стал развитием договоренностей 2003 года о совместном развитии, которые были отложены из-за санкций, и инвестиционных планов на $500 млн, озвученных в 2016 году премьер-министром Нарендрой Моди. Порт обладает стратегическим значением как единственная иранская гавань с прямым доступом к Индийскому океану у входа в Ормузский пролив.