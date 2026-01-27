Вестник Кавказа

Планы атаки против Ирана представили в США – СМИ

США разработали планы возможной атаки на Иран. Один из вариантов нападения включает в себя масштабные удары по госучреждениям Исламской Республики и объектам КСИР.

Пентагон и Белый дом обнародовали совместно разработанные планы атаки на Иран. Об этом сообщают информированные источники.

"Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана – прим. ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном"

– газета Wall Street Journal

Издание обращает внимание на то, что один из возможных вариантов атаки предполагает масштабные удары по госучреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках крупномасштабной бомбардировочной кампании.

При этом возможны и менее масштабные удары по символическим целям властей, что оставляет место для усиления атак на случай, если Иран не согласится на сделку.

В материале также отмечается, что Вашингтон пока сохраняет в тайне стратегические цели.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти США хотят добиться от Ирана, чтобы тот свернул свою ядерную программу, перестал обогащать уран и ограничил создание баллистических ракет.

По данным издания, в случае провалов переговоров США могут атаковать ядерные и ракетные объекты в Иране. Не исключены также операции, направленные на ослабление властей, и рейды вооруженных сил США на территорию Исламской Республики.

