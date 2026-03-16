США ударили по ракетным установкам Ирана в Ормузском проливе

Американские военные атаковали ракетные позиции Ирана на побережье Ормуза. В CENTCOM отметили, что эти позиции представляют угрозу для судоходства.

Военные США ударили мощными бомбами по иранским ракетным объектам на берегу Ормузского пролива, об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Силы США успешно применили несколько глубокопроникающих 5000-фунтовых бомб по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья Ормузского пролива"

– CENTCOM

По сообщению Центрального командования, размещаемые на этих позициях иранские противокорабельные ракеты угрожали судоходству в Ормузском проливе.

Ранее глава Белого дома объявил о создании коалиции для обеспечения безопасности в проливе. Войти в нее могут несколько стран, наиболее зависимых от поставок через Ормуз. 

